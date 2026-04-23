Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Schwarzen Audi A6 zerkratzt - Polizei sucht Zeugen! (23.04.2026)

Allensbach (ots)

Am Donnerstagvormittag, zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr ist ein auf dem Maria-Seidl-Weg geparktes Auto zerkratz worden. Der unbekannte Verursacher ritzte mit einem spitzen Gegenstand einen Kratzer über die Motorhaube des auf Höhe der Hausnummer 4 abgestellten schwarzen Audi A6 und weitere über die gesamte linke Fahrzeugseite. Dadurch richtete er einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro an.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

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