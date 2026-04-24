Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach

Landkreis Rottweil) Wiesenbrand am Schwabenhof (23.04.2026)

Lauterbach (ots)

An einem Hang in der Nähe der Straße "Schwabenhof" geriet am Donnerstag ein Wiesenstück in Brand. Gegen 11:30 Uhr alarmierte ein Anwohner die Feuerwehr, mit der Meldung, dass ein großes Wiesenstück an einem Hang am Ortsrand brenne. Bevor das Feuer einen größeren Schaden anrichten konnte, brachte es die Feuerwehr unter Kontrolle. Doch wurde eine Fläche von etwa 30 auf 50 Metern in Mitleidenschaft gezogen. Nach derzeitigem Stand geht die Polizei von keinem Fremdverschulden aus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

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