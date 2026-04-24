Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau

Lkr. Tuttlingen) 4-jähriges Kind auf einem Laufrad stößt mit Auto zusammen und verletzt sich schwer (23.04.2026)

Fridingen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Kind auf einem Laufrad am Donnerstagnachmittag beim Zusammenstoß mit einem Auto zugezogen.

Der 4-jährige Junge war gegen 14:15 Uhr mit seinem Laufrad auf einem abschüssigen Verbindungsweg zwischen der Bergstraße und der Bangeltstraße unterwegs. Hierbei wurde er durch seinen älteren Bruder auf einem Tretroller begleitet. Am Ende des Verbindungswegs wollten die Kinder nach links in die Bangeltstraße abbiegen. Hierbei übersahen sie den Dacia einer 65-Jährigen und der 4-Jährige stieß mit seinem Laufrad gegen die Fahrzeugseite des Autos.

Der Junge zog sich durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Auto entstand kein Schaden.

Der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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