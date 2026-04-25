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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkrs. Rottweil) Sachbeschädigung an drei Autos - Zeugenaufruf (24.04.2026)

Konstanz (ots)

In der Nacht vom 23.04. auf den 24.04.2026 beschädigten Unbekannte zwischen 00:45 Uhr und 01:15 Uhr, in Rottweil in der "Hintere Höllgasse" drei Autos. Die Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt.

Wer im entsprechenden Zeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten, sich unter 0741/4770 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
PHK Jürgen Dummel
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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