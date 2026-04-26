Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfall auf der A864: LKW mit geladenem Rettungswagen verunglückt

Donaueschingen (Schwarzwald Baar Kreis) (ots)

Am 25.04.2026 kam es auf der A864 in Fahrtrichtung Bad Dürrheim zu einem schweren Unfall. Ein LKW-Fahrer, der einen Anhänger mit einem aufgeladenen aber ausrangierten Rettungswagen zog, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Gespann geriet ins Schlingern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

Durch die Wucht des Aufpralls riss sich der Anhänger aus der Anhängerkupplung, rollte einige Meter weiter und kippte um, wobei der geladene Rettungswagen auf die rechte Fahrspur fiel. Der LKW kam schließlich auf der linken Spur zum Stehen, mit der Fahrzeugfront entgegen der Fahrtrichtung.

Der Unfall verursachte einen Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Die genauen Umstände des Unfalls werden weiter untersucht. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

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