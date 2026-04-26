Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Zeugenaufruf: Gemeinschaftliche Körperverletzung auf einem Parkplatz in der Schützenstraße.

Schwenningen (Schwarzwald Baar Kreis) (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die auf einem Parkplatz in der Schützenstraße stattgefunden haben soll. Ein 24-Jähriger und sein 23- jähriger Begleiter wurden von einer Gruppe von insgesamt 4-6 Personen körperlich angegriffen. Die Geschädigten trugen leichte Verletzungen davon.

Wenn Sie Zeuge des Vorfalls waren oder Informationen haben, die zur Identifizierung der Täter beitragen können, bitten wir Sie, sich bei der Polizei Schwenningen unter der Tel. 07720/85000 zu melden

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