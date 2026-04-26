Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Brand in Wohnhaus: Bewohnerin gerettet, Haus unbewohnbar

Spaichingen (Landkreis Tuttlingen) (ots)

Am 23.05.2026, gegen 23:45 Uhr, brach in einem Mehrfamilienhaus in Spaichingen in der Hintere Schulgasse 3 ein Brand aus, der sich auf einem Balkon im 1. Obergeschoss ausbreitete. Die genaue Ursache des Brandes ist noch ungeklärt.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Spaichingen begab sich vor Eintreffen der Feuerwehr in das Brandobjekt, um eine noch schlafende, 85-jährige Bewohnerin, die sich noch im Haus befand, zu retten.

Die Feuerwehr war mit 34 Feuerwehrleuten und 7 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 20 Kräften und 10 Fahrzeugen im Einsatz.

Die gerettete Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine CO-Intoxikation stationär im Klinikum Tuttlingen aufgenommen. Die übrigen Bewohner kamen bei Angehörigen in Spaichingen und Tuttlingen unter oder wurden von der Stadt Spaichingen im Hotel "Rössle" in Spaichingen untergebracht.

Der Schaden am Haus wird auf etwa 200.000 Euro beziffert. Das Haus ist unbewohnbar. Die Polizei hat den Brandplatz beschlagnahmt und das Haus polizeilich versiegelt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07424/93180 entgegengenommen.

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