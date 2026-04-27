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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan
Landkreis Rottweil) Traktorfahrer gesucht - Unfall (24.04.2026)

Dornhan (ots)

Nach einem Unfall an der Einmündung der Sulzer- und Breitwiesenstraße sucht die Polizei in Oberndorf nach einem Traktorfahrer. Ein 37-jähriger Fahrer eines Kleintransporters bog, gegen 11 Uhr, von der Breitwiesenstraße auf die Sulzer Straße ab unmittelbar nachdem der unbekannte Traktor mit Anhänger an ihm vorbeifuhr. Doch streifte der junge Mann beim zu plötzlichen Abbiegen den Anhänger. Der Unfallverursacher hielt an und wollte Schadensregulierung abklären. Doch der Traktorfahrer der möglicherweise den Unfall nicht bemerkte, war schon weitergefahren. Die Polizei in Oberndorf bittet ihn, oder Zeugen die Hinweise zu ihm geben können nun, sich unter der Nummer 07423 / 81010, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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