Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Kind verletzt sich bei Unfall leicht (25.04.2026)

Rottweil (ots)

Das plötzliche Überqueren der Eckhofstraße führte am Samstagabend zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten. Ein 11-Jähriger sprang, gegen 19:30 Uhr, aus dem Auto seiner Mutter und rannte über die Straße. Dabei achtete er nicht auf den Straßenverkehr. Ein 35-jähriger VW-Fahrer konnte trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß mit dem Jungen nicht gänzlich verhindern. Mit der linken Seite seines Wagens streifte er ihn, so dass er leichtverletzt stürzte. Ein Krankenwagen kümmerte sich um ihn. Es entstand geringer Sachschaden.

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