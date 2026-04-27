PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Teurer Unfall beim Kopsbühl (25.04.2026)

VS-Villingen (ots)

Auf der Kreuzung der Abfahrt der Bundesstraße 33 an der Gaskugel und der Straße "Kopsbühl" ist es am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Eine 21-jährige Tesla-Fahrerin übersah an der Kreuzung, eine vorfahrtsberechtigte - von der Bundesstraße abfahrende - 42-Jährige in einem VW. Es folgte ein Zusammenstoß durch den ein Gesamtschaden von etwa 55.000 Euro entstand. Beide Wagen mussten mit erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 12:00

    POL-KN: (Rottweil / Landkreis Rottweil) Kind verletzt sich bei Unfall leicht (25.04.2026)

    Rottweil (ots) - Das plötzliche Überqueren der Eckhofstraße führte am Samstagabend zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten. Ein 11-Jähriger sprang, gegen 19:30 Uhr, aus dem Auto seiner Mutter und rannte über die Straße. Dabei achtete er nicht auf den Straßenverkehr. Ein 35-jähriger VW-Fahrer konnte trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß mit dem Jungen ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 12:00

    POL-KN: (Dornhan / Landkreis Rottweil) Traktorfahrer gesucht - Unfall (24.04.2026)

    Dornhan (ots) - Nach einem Unfall an der Einmündung der Sulzer- und Breitwiesenstraße sucht die Polizei in Oberndorf nach einem Traktorfahrer. Ein 37-jähriger Fahrer eines Kleintransporters bog, gegen 11 Uhr, von der Breitwiesenstraße auf die Sulzer Straße ab unmittelbar nachdem der unbekannte Traktor mit Anhänger an ihm vorbeifuhr. Doch streifte der junge Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren