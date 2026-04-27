Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Drei Autos beschädigt und eine Leichtverletzte (25.04.2026)

VS-Villingen (ots)

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos hat sich eine Person am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, leichtverletzt. Auf der Goldenbühlstraße fuhr eine 42-Jährige einem verkehrsbedingt wartenden Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob sie den Wagen der 71-Jährigen auf einen davor wartenden Mercedes eines 29-Jährigen auf. An den beiden Autos und dem VW der Unfallverursacherin entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro. Die Seniorin verletzte sich darüber hinaus leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

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