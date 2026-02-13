Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 12.02.2026, in der Zeit vom 16.00 Uhr bis 16.50 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Langentalstraße in Richtung Etzelweg und streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten, grünen PKW Suzuki Ignis. Der geschätzte Sachschaden dürfte sich auf ca. 5000.- Euro belaufen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

