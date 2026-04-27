Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) E-Scooter Unfall führt zu Schwerverletztem (25.04.2026)

VS-Villingen (ots)

Ein 35-Jähriger hat am Samstagabend, gegen 19 Uhr, bei einem Unfall zwischen zwei E-Scootern schwere Verletzungen erlitten. Der junge Mann schätze die Geschwindigkeit auf der Lahrer Straße eines vor ihm fahrenden, 29-Jährigen auf einem E-Scooter falsch ein und stieß beim Abbiegen mit ihm zusammen. Hierdurch kam er zu Fall und verletzte sich schwer am Kopf. Einen Helm trug er nicht. In einem Krankenwagen kam er ins Krankenhaus.

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