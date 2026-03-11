Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Transporters

Augsburg (ots)

Nordendorf - Am Montag (09.03.2026) kam es zum Diebstahl eines Transporters auf einem Firmengelände in der Schaezlerstraße. In der Zeit von 21:15 Uhr bis 22:00 Uhr verschafften sich mehrere unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum dortigen Firmengelände und entwendeten einen weißen Transporter der Marke Iveco, sowie ein Kennzeichen eines anderen dort abgestellten Fahrzeuges.

Die Kriminalpolizei ermittelt u.a. wegen schweren Bandendiebstahl eines Kraftfahrzeuges.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

