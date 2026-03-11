Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Dienstag (10.03.2026) kam es im Bereich der Hochzoller Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Die 40-Jährige fuhr gegen 19:15 Uhr mit ihrem Auto auf den Parkplatz eines Supermarktes. Ein unbekannter Täter warf daraufhin Steine auf das Fahrzeug der 40-Jährigen und beschädigte dieses. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Der unbekannte Täter soll kindliches, bzw. jugendliches Aussehen haben. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung gegen den unbekannten Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

