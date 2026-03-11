Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Zeit von Montag (09.03.2026) bis Dienstag (10.03.2026) kam es in der Linken Brandstraße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto. Eine 25-jährige Autofahrerin parkte ihren Opel gegen 21:20 Uhr am dortigen Fahrbahnrand. Als sie am 10.03.2026 gegen 09:00 Uhr zu Ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine tiefe Kratzspur an der rechten Fahrzeugseite fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen einen unbekannten Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

