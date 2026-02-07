Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Verstöße nach Verfolgungsfahrt festgestellt

Hanau - Rodenbach (ots)

Gegen 3.30 Uhr sollte in Hanau im Bereich der Leipziger Straße ein blauer Fiat Punto mit Hanauer Kennzeichen aufgrund eines technischen Defekts an der Beleuchtung von der Polizei kontrolliert werden. Der 20-jährige Fahrer gab jedoch Gas und ignorierte mehrere rote Ampeln. Zudem schaltete er während seiner Flucht in Richtung Rodenbach die Lichter seines Fahrzeugs aus. Im Bereich der Friedrichstraße in Rodenbach stoppte der Fahrer sein Fahrzeug schließlich und konnte von der Polizei festgenommen werden. Da er mutmaßlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen, die Angaben zu seiner Fahrweise machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120 zu melden.

Offenbach am Main, 07.02.2026, Nicole Steffens, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell