POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Zeit von Freitag (06.03.2026) bis Dienstag (10.03.2026) kam es in der Schellingstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 45-jährige Autofahrerin parkte ihr rotes Auto der Marke VW am dortigen Fahrbahnrand. Als sie am 10.03.2026 gegen 15:45 Uhr zu Ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung an der linken hinteren Fahrzeugseite fest. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Nachricht zu hinterlassen und die Polizei zu verständigen. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

