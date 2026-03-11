Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Dienstag (10.03.2026) kam es in der Hirblinger Straße zu einem Familienstreit. Gegen 19:30 Uhr geriet ein 60-jähriger Mann in einen psychischen Ausnahmezustand und schlug im dortigen Anwesen zunächst gegen Türen. Im weiteren Verlauf nahm der 60-Jährige ein Beil an sich. Die Polizei umstellte das Haus und konnte Kontakt zum 60-Jährigen herstellen. Dieser verließ daraufhin das Anwesen ohne Beil. Er wurde auf Grund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus verbracht. Es wurden keine Personen verletzt. Der 60-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 60-Jährigen.

