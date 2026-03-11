Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (11.03.2026) war ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen in der Pferseer Str. unterwegs. Gegen 00:45 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten den vorrangegangenen Konsum von Alkohol, sowie Cannabiskonsum bei dem 34-Jährigen fest. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen dem 34-Jährigen. Der 34-Jährige besitzt die deutsche und brasilianische Staatsangehörigkeit.

