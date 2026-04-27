Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte schlagen Scheibe am Hus-Museum ein (24./25.04.2027)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen eine Scheibe am Gebäude des Hus-Museums in der Hussenstraße eingeschlagen und dabei Schaden in noch unbekannter Höhe hinterlassen. Zutritt zu den Innenräumen wäre nicht möglich gewesen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

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