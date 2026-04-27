POL-KN: (Konstanz) Unbekannte schlagen Scheibe am Hus-Museum ein (24./25.04.2027)
Konstanz (ots)
Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen eine Scheibe am Gebäude des Hus-Museums in der Hussenstraße eingeschlagen und dabei Schaden in noch unbekannter Höhe hinterlassen. Zutritt zu den Innenräumen wäre nicht möglich gewesen.
Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell