POL-KN: (KN-Litzelstetten) Fahrzeuge auf Kirschplantage beschädigt (24./25.04.2026)
KN-Litzelstetten (ots)
Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen auf einem landwirtschaftlichen Grundstück hinterlassen. Die unbekannten Täter zerstachen die Reifen zwei auf der Kirschplantage am "Neuhof" abgestellten Traktoren, eines Anhängers und einer weiteren Arbeitsmaschine. Der dadurch entstandene Schaden dürfte bei etwa 8.000 Euro liegen.
Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher der Sachbeschädigungen nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel.0 7531 995-2222 entgegen.
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