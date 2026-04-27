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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, K6180, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer und Sozia bei Unfall verletzt (26.04.2026)

Mühlingen, K6180 (ots)

Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6180 zwischen Mühlingen und Zoznegg am Sonntagabend verletzt worden. Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einer 26 Jahre alten Sozia auf einer Honda in Richtung Zoznegg. In einer Kurve kam der junge Biker nach rechts von der Straße ab, versuchte noch abzubremsen was nicht gelang und landete schließlich mit seiner Maschine im Graben. Dabei erlitten beide leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur Versorgung in ein Krankenhaus. Am Zweirad entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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