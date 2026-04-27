POL-KN: (Mühlingen, K6180, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer und Sozia bei Unfall verletzt (26.04.2026)
Mühlingen, K6180 (ots)
Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6180 zwischen Mühlingen und Zoznegg am Sonntagabend verletzt worden. Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einer 26 Jahre alten Sozia auf einer Honda in Richtung Zoznegg. In einer Kurve kam der junge Biker nach rechts von der Straße ab, versuchte noch abzubremsen was nicht gelang und landete schließlich mit seiner Maschine im Graben. Dabei erlitten beide leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur Versorgung in ein Krankenhaus. Am Zweirad entstand geringer Sachschaden.
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