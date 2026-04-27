Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, L192, Lkr. Konstanz) Mit einem Quad gestürzt - eine Person verletzt (24.04.2026)

Moos, L192 (ots)

Am Freitagabend ist es auf der Landesstraße 192 zwischen Moos und Iznang zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Person verletzt worden ist. Kurz nach 20 Uhr war eine 42-Jährige in Begleitung einer 16-Jährigen mit einem Quad von Moos in Richtung Iznang unterwegs. Aufgrund eines Fehlers beim Bremsen verlor die 42-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und kam infolgedessen von der Straße ab. Im Grünstreifen kippte das Gefährt zur Seite, so dass beide Frauen zu Fall kamen. Dabei erlitt die 42-Jährige leichte Verletzungen. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte sie vor Ort. Die 16-Jährige blieb unversehrt.

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