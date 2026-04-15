Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Brandeinsatz nach Notruf über "nora"-App - oder: "Der Hirtenjunge und der Wolf" als Feuerwehr Mainz Version

Mainz (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz über die Notruf-App "nora" zu einem gemeldeten Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Neustadt alarmiert. Über die App wurde ein piepsender Rauchwarnmelder sowie Brandgeruch gemeldet.

Die hinterlegte Rufnummer war in der Vergangenheit bereits mehrfach durch missbräuchliche Notrufe und Fehlalarmierungen über die App aufgefallen. Diese Häufung war in der Leitstelle bekannt und entsprechend dokumentiert. Der aktuelle Notruf wurde daher zunächst mit erhöhter Skepsis bewertet.

Mehrere Rückrufversuche blieben ohne direkte Gesprächsverbindung. Bei einem erfolgreichen Anruf waren im Hintergrund schließlich eindeutig die akustischen Signale eines Rauchwarnmelders zu hören. Aufgrund dieser Lagehinweise wurden ein Löschzug der Feuerwehr sowie ein Rettungswagen zur Einsatzstelle alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich diesmal eine tatsächliche Einsatzlage. In einer Wohnung war es nach dem Kochen zu einer leichten Brandentwicklung gekommen. Eine Bewohnerin hatte ein Holzbrett auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen, wodurch dieses zu brennen begann. Die Bewohnerin bemerkte die Situation zeitgleich mit dem Eintreffen der Feuerwehr und konnte die Gefahr selbst beseitigen. Verletzt wurde niemand.

Der Einsatz verdeutlicht ein bekanntes Grundproblem in moderner Form. Wiederholte Fehl- und Missbrauchsmeldungen können die Bewertung echter Notrufe erschweren und im Einzelfall zu Verzögerungen führen. Das Prinzip lässt sich sinnbildlich mit der Geschichte vom Hirtenjungen und dem Wolf vergleichen. Wer wiederholt grundlos Alarm auslöst, riskiert, dass eigene Gefahrenlagen später schwerer einzuordnen sind.

Unabhängig davon gilt: Jeder Notruf wird ernst genommen. Sobald konkrete Anhaltspunkte für eine Gefahrenlage bestehen, werden Einsatzkräfte entsandt. Auch in diesem Fall führte ein zunächst zweifelhaft erscheinender Notruf zu einem realen Einsatz.

Die Notruf-App nora ist ein wichtiger Baustein der Notrufstruktur, insbesondere für Menschen, die nicht telefonieren können. In der Regel ist das direkte Gespräch über die Notrufnummer 112 jedoch der schnellste und effektivste Weg, da Rückfragen durch geschultes Personal eine präzisere Lageeinschätzung ermöglichen.

Die Feuerwehr Mainz weist ausdrücklich darauf hin, dass missbräuchliche Notrufe kein Bagatelldelikt sind. Sie können Einsatzabläufe beeinträchtigen und im Ernstfall wertvolle Zeit kosten.

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