Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Brand in Hochhaus in Mainz-Gonsenheim: Aufzug gerät in Brand - schnelles Eingreifen verhindert Personenschaden

Mainz (ots)

Am Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr Mainz zu einem vermeintlichen Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung in den Fluren eines Hochhauses in der Elsa-Brändström-Straße in Mainz-Gonsenheim alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: In den Fluren der 11. bis 17. Etage war Brandrauch wahrnehmbar, teilweise stärker, teilweise weniger ausgeprägt.

Die Erkundung nach dem Brandherd erwies sich zunächst als schwierig, da kein Feuer in der ursprünglich gemeldeten Etage gefunden werden konnte. Mehrere Atemschutztrupps suchten die verrauchten Etagen ab. Aus einsatztaktischen Gründen entschied die Feuerwehr, die 11. Etage zu räumen. Vier Personen und ein Hund wurden sicher über die Flure nach draußen begleitet. Verletzte gab es dabei keine. Die Bewohner der darüberliegenden Etagen blieben nach den Anweisungen der Feuerwehr vorbildlich in ihren Wohnungen. Eine unmittelbare Gefahr für sie bestand dabei nicht.

Schließlich konnte der Brand auf dem Dach einer Aufzugskabine entdeckt werden, der zu diesem Zeitpunkt in der 16. Etage stand. Durch das Öffnen der Schachttüren in der 17. Etage konnte das Feuer direkt mit einem Pulverlöscher bekämpft und rasch gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr handelte es sich um einen Brand der Aufzugselektronik. Durch den Fahrbetrieb der beiden Aufzüge hatte sich Rauch in den Fluren der 11. bis 17. Etage verteilt. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu hat die Polizei aufgenommen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte nochmal alle Etagen auf Raucheintrag. Eine maschinelle Belüftung entfernte den Brandrauch aus den Fluren. Anschließend konnten die Etagen wieder freigegeben und die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Derzeit liegt noch Brandgeruch in der Luft, der aber ungefährlich ist und durch Querlüften weiter abgeleitet wird. Der betroffene Aufzug ist vorerst außer Betrieb. In dem Aufzug befand sich keine Person.

Insgesamt waren knapp 50 Feuerwehrleute im Einsatz, darunter Einsatzkräfte beider Berufsfeuerwehrwachen sowie der Freiwilligen Feuerwehren Finthen und Drais. Der Rettungsdienst war mit 13 Einsatzkräften und der Abschnittsleitung Gesundheit vor Ort. Die Polizei unterstützte und sorgte durch temporäre Straßensperrungen dafür, dass die Einsatzwege freigehalten wurden. Daher kam es auch zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr.

Das große Aufgebot bei Hochhausbränden ist notwendig, da Gebäudehöhe, Anzahl der Bewohner und lange Anmarschwege besondere Herausforderungen für die Einsatzkräfte darstellen. In Mainz greifen bei solchen Einsätzen spezielle Konzepte, die das grundsätzliche Vorgehen in Hochhäusern klar regeln und so die Ausbreitung des Brandes effektiv begrenzen.

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