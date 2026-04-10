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Feuerwehr Mainz

FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Brandeinsatz in Finthen +++

Mainz (ots)

Kellerbrand in Mainz-Finthen

Aktuell ist die Feuerwehr Mainz zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Finthen im Einsatz. Einsatzkräfte sind vor Ort und haben Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet.

Über das Ausmaß der Schäden sowie die Brandursache liegen derzeit noch keine Hinweise vor.

Aufgrund des Einsatzes kommt es im Umfeld zu Verkehrsbehinderungen sowie Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, den Bereich zu meiden.

Weitere Informationen folgen.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

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