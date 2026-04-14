Feuerwehr Mainz

FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Brandeinsatz in einem Hochhaus in Mz-Gonsenheim +++

Mainz (ots)

Aktuell ist die Feuerwehr Mainz zu einem Zimmerbrand im 15. OG in einem Hochhaus im Stadtteil Gonsenehim im Einsatz. Einsatzkräfte sind vor Ort und haben Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet.

Über das Ausmaß der Schäden sowie die Brandursache liegen derzeit noch keine Hinweise vor.

Aufgrund des Einsatzes kommt es im Umfeld zu Verkehrsbehinderungen sowie Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, den Bereich zu meiden.

Weitere Informationen folgen.

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