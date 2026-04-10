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Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Gemeinsame Blutspendeaktion der Feuerwehr Mainz und Unimedizin Mainz

Mainz (ots)

Unter dem Motto "Die Feuerwehr Mainz rettet Leben - auch mit Blut" beteiligten sich zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr Mainz an einer gemeinsamen Blutspendeaktion an der Universitätsmedizin Mainz.

Die Teilnehmer trafen sich am frühen Abend an der Feuerwache beziehungsweise direkt an der Uniklinik, um geschlossen an der Aktion teilzunehmen. Nach der Anmeldung und einer medizinischen Untersuchung konnten die Einsatzkräfte ihre Blutspende leisten und so einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Patientinnen und Patienten in der Region erbringen.

Die Blutspendeaktion wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Transfusionsmedizin - Transfusionszentrale der Unimedizin Mainz organisiert und zeigte einmal mehr, dass das Engagement der Feuerwehr nicht mit dem Einsatzdienst endet. Die Aufwandentschädigung in Höhe von 27 Euro, welche bei einer Spende ausgezahlt wird, wurde von Teilnehmenden freiwillig an die Kinderkrebshilfe Mainz gespendet.

Gerade vor dem Hintergrund eines aktuell hohen Bedarfs an Blutkonserven gewinnt jede einzelne Spende zusätzlich an Bedeutung. Blutpräparate werden täglich für Operationen, Unfallopfer sowie die Behandlung schwerer Erkrankungen benötigt und stehen nur begrenzt zur Verfügung. Daher ist eine kontinuierliche Spendenbereitschaft von großer Bedeutung.

Mit ihrer Teilnahme setzen die Feuerwehrangehörigen ein starkes Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Verantwortung. Neben der Hilfe in akuten Notlagen leisten sie damit auch einen wichtigen Beitrag zur langfristigen medizinischen Versorgung.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

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