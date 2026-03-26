Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Müllbrand Armensünderweg

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Speyer (ots)

Kurz vor 0 Uhr wurde die Feuerwehr Speyer in der vergangenen Nacht zu einem Müllbrand in den Armensünderweg alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte Unrat auf einer Fläche von etwa 6 m² in voller Ausdehnung.

Aufgrund der erheblichen Wärmestrahlung waren mehrere Fenster im Erdgeschoss sowie im 1. Obergeschoss eines angrenzenden Gebäudes bereits gesprungen, das Feuer drohte auf das Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Pressluftatmer und einem C-Rohr ein und verhinderte so eine Brandausbreitung.

Die Bewohner des betroffenen Gebäudes blieben unverletzt. Die Feuerwehr Speyer war mit 8 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen rund 2 Stunden im Einsatz.

BKS/TT

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