Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Pkw-Brand nach Auffahrunfall auf Rastplatz Binshof

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Speyer (ots)

In der Nacht wurde die Feuerwehr Speyer gegen 02:30 Uhr zu einem Pkw-Brand auf den Rastplatz Binshof alarmiert. Zuvor war ein Pkw auf einen dort abgestellten Lkw aufgefahren, wobei der Pkw in Brand geriet.

Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt, von der Feuerwehr erstversorgt und anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr ein. Auslaufende Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel aufgenommen.

Nach Abschluss der Lösch- und Sicherungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Speyer war mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen rund anderthalb Stunden im Einsatz.

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