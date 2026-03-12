PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Brand einer freistehenden Scheune

Speyer (ots)

In der Nacht zum 12. März kam es in Speyer Am Rübsamenwühl zum Brand einer freistehenden Scheune. In dem Objekt, das bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand stand, war Stroh eingelagert. Die Feuerwehr konzentrierte sich zunächst auf den Schutz der Umgebung. Funkenflug breitete sich auf angrenzende Vegetation und einen benachbarten Gärtnereibetrieb aus. Hier entstand aber kein weiterer Schaden. Im Zuge der Brandbekämpfung wurde auch ein Radlader des THW eingesetzt. Die Löscharbeiten dauern noch an. Rauch breitet sich über offenes Feld in Richtung Rhein aus. Mit Sonnenaufgang wird es deshalb eine Information für das Stadtgebiet über WarnApps geben. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Bei dem Einsatz, den die Schnelleinsatzgruppe medizinisch absicherte, wurden keine Menschen oder Tiere verletzt. Der Brand- und Katastrophenschutz war in der Erstphase mit 14 Fahrzeugen und 40 Kräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

Telefon: 06232-141200
E-Mail: Presse.BKS@stadt-speyer.de

Original-Content von: Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer, übermittelt durch news aktuell

