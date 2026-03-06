Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Stromausfall in der Auestraße nach Verkehrsunfall

Speyer (ots)

Heute Vormittag kam es zu einem Stromausfall im Bereich der Auestraße, genauer gesagt auf dem Abschnitt zwischen dem Edeka-Kreisel und dem Kreisel an der Tullastraße.

Um 10:20 Uhr wurden wir darüber informiert, dass bei einem Verkehrsunfall ein Kabelverteiler stark beschädigt wurde. Dies hat die Stromversorgung in dem genannten Bereich unterbrochen. Mit Ausnahme des Kaufland-Supermarktes sind alle anliegenden Haushalte und Betriebe derzeit ohne Strom.

Die Stadtwerke sind bereits vor Ort, um den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Die Reparatur wird allerdings aufwendiger, da Tiefbauarbeiten notwendig sind.

Die Stadtwerke halten Sie auf dem Laufenden und informieren sobald es neue Entwicklungen gibt.

