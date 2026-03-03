PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Verkehrsunfall St.-German-Straße

FW Speyer: Verkehrsunfall St.-German-Straße
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Speyer (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der St.-German-Straße wurde heute Vormittag eine Frau leicht verletzt, nachdem sie von einem Parkplatz kommend frontal auf eine Mauer gefahren war. Einem ersten Eindruck zufolge entstand an dem Fahrzeug nur geringer Sachschaden.

Durch die Feuerwehr konnte der Frau, die weder eingeklemmt noch eingeschlossen war, aus dem Pkw geholfen und dem Rettungsdienst übergeben werden. Außerdem stellten wir den Brandschutz sicher und kontrollierten das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsstoffe. Während wir für rund 30 Minuten im Einsatz waren, musste die Straße in Höhe eines Supermarkts voll gesperrt werden.

Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

BKS/TT

Rückfragen bitte an:

Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

Telefon: 06232-141200
E-Mail: Presse.BKS@stadt-speyer.de

Original-Content von: Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer
Weitere Meldungen: Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren