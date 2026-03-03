FW Speyer: Verkehrsunfall St.-German-Straße

Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

Bei einem Verkehrsunfall in der St.-German-Straße wurde heute Vormittag eine Frau leicht verletzt, nachdem sie von einem Parkplatz kommend frontal auf eine Mauer gefahren war. Einem ersten Eindruck zufolge entstand an dem Fahrzeug nur geringer Sachschaden.

Durch die Feuerwehr konnte der Frau, die weder eingeklemmt noch eingeschlossen war, aus dem Pkw geholfen und dem Rettungsdienst übergeben werden. Außerdem stellten wir den Brandschutz sicher und kontrollierten das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsstoffe. Während wir für rund 30 Minuten im Einsatz waren, musste die Straße in Höhe eines Supermarkts voll gesperrt werden.

Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

