Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Update zum Stromausfall Auestraße

Speyer (ots)

Stadtwerke Speyer informiert:

Die meisten Verbraucher werden jetzt schrittweise wieder zugeschaltet. Lediglich für das Sozialkaufhaus, die Bäckerei im Kaufland und das Gewerbeobjekt Auestraße 28 sind Kabelarbeiten notwendig, die noch ein bis zwei Stunden in Anspruch nehmen werden.

BKS/TT

Rückfragen bitte an:

Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

Telefon: 06232-141200
E-Mail: Presse.BKS@stadt-speyer.de

Original-Content von: Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer, übermittelt durch news aktuell

