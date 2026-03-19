Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr in Speyer Mann aus verrauchter Wohnung gerettet

Speyer (ots)

Heute, am 19.03.2026, kam es über Tag zu einer Vielzahl an Einsätzen für die Feuerwehr.

Herausgestochen hat eine gemeldete Rauchentwicklung aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Armensünderweg. Ein Nachbar hatte zufällig den Qualm bemerkt und den Notruf 112 gewählt. Vor Ort wurde dann durch die Feuerwehr eine Person aus der verrauchten Wohnung geholt und dem Rettungsdienst übergeben. Der Gerettete, der in der Wohnung am Schlafen war, verdankt seinem aufmerksamen Nachbarn das Leben. Da im Schlaf der Geruchssinn ausgeschaltet ist, hatte er selbst gar nichts von der großen Gefahr in seiner Wohnung mitbekommen. Nicht zuletzt, weil die vorgeschriebene Rauchmelder fehlten, die ansonsten laut Alarm geschlagen und ihn frühzeitig geweckt hätten. Ein angebranntes Holzbrett, dass auf einer eingeschalteten Herdplatte lag, war die Ursache für den Einsatz. Wir können in diesem Zusammenhang nur wiederholt daran erinnern, Herdplatten niemals als Ablagefläche zu nutzen. Unser Appell: Auf einen Herd gehören nur Töpfe und Pfannen, die während des Kochens zu beaufsichtigen sind!

Darüber hinaus kam es zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr noch zu neun weiteren Einsätzen:

- Brandsicherheitswache, Flugplatz Speyer: Landung einer Verkehrsmaschine

- Ausgelöster Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus, Ernst-Reuter- Straße: Vermutlich technischer Defekt, keine Gefahr

- Brand eines Lüftungsgeräts in einem Industriebetrieb, Am Neuen Rheinhafen: Feuer bereits durch betrieblich Brandschutzhelfende gelöscht

- Brandmeldealarm Industriebetrieb, Siemensstraße: Ausgelöst durch einen Brandversuch, keine Gefahr

- Brandsicherheitswache, Flugplatz Speyer: Start einer Verkehrsmaschine

- Brandmeldealarm Gewerbebetrieb, Landwehrstraße: Vermutlich technischer Defekt, keine Gefahr

- Brandmeldealarm Schule, Große Pfaffengasse: Vermutlich Reinigungstätigkeiten, keine Gefahr

- Brandmeldealarm Gewerbebetrieb, Landwehrstraße: Vermutlich Abgase in der Luft, keine Gefahr

- Notfalltüröffnung Mehrfamilienhaus, Theodor-Storm-Weg: Es wurde eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Tür vermutet. In der Wohnung befand sich aber niemand.

DN

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