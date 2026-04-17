Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0267--Böller löst Brand in Lesum aus--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Steinkamp Zeit: 16.4.26, 17.30 Uhr

Am Donnerstagabend kam es auf dem Gelände einer Oberschule in Lesum zu einem Brand auf der Sporthalle.

Ein 13-Jähriger befand sich mit drei Freunden auf dem Gelände der Oberschule am Steinkamp. Dort entzündete er einen Feuerwerkskörper und warf diesen auf das Dach der Turnhalle. Hierbei entzündete sich Laub auf dem Dach, wodurch auch das Betondach Feuer fing und es zu offenen Flammen und Rauch kam. In der Folge zerbrachen Fensterscheiben und Rauch zog in die Halle. Zu dieser Zeit befanden sich ca. 40 Personen in der Sporthalle, die evakuiert werden mussten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden.

Der 13-Jährige sowie seine minderjährigen Begleiter wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Nach Einschätzung der Feuerwehr ist die Turnhalle erst nach mehrtägiger Lüftung wieder nutzbar.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung übernommen.

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