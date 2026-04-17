PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0267--Böller löst Brand in Lesum aus--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Burglesum, OT Lesum, Steinkamp
Zeit: 	16.4.26, 17.30 Uhr

Am Donnerstagabend kam es auf dem Gelände einer Oberschule in Lesum zu einem Brand auf der Sporthalle.

Ein 13-Jähriger befand sich mit drei Freunden auf dem Gelände der Oberschule am Steinkamp. Dort entzündete er einen Feuerwerkskörper und warf diesen auf das Dach der Turnhalle. Hierbei entzündete sich Laub auf dem Dach, wodurch auch das Betondach Feuer fing und es zu offenen Flammen und Rauch kam. In der Folge zerbrachen Fensterscheiben und Rauch zog in die Halle. Zu dieser Zeit befanden sich ca. 40 Personen in der Sporthalle, die evakuiert werden mussten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden.

Der 13-Jährige sowie seine minderjährigen Begleiter wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Nach Einschätzung der Feuerwehr ist die Turnhalle erst nach mehrtägiger Lüftung wieder nutzbar.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 10:43

    POL-HB: Nr.: 0266 --Auffahrunfall verursacht Staus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Autobahn 270 Zeit: 16.04.2026, 15:40 Uhr Am Donnerstagnachmittag fuhr auf der Autobahn 270 der 27 Jahre alte Fahrer eines Opel dem BMW eines 41-Jährigen auf. Die Autobahn musste in der Folge zeitweise voll gesperrt werden, so dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Etwa um 15:40 Uhr waren ein 41-Jähriger mit seinem Beifahrer in einem BMW auf der A270 in Richtung Vegesack unterwegs. ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 13:25

    POL-HB: Nr.: 0264--Frau im Gesicht schwer verletzt - Zeugenaufruf der Polizei--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 12.3.26, 7.30 Uhr Nachdem eine 34 Jahre alte Frau im Stadtteil Gröpelingen von ihrem 39-jährigen Ex-Partner angegriffen und dabei mit einem Messer schwer verletzt wurde (siehe hierzu auch unsere Pressemeldung Nr. 0177), sucht die Polizei gezielt nach weiteren Zeugen. Mutige ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 11:23

    POL-HB: Nr.: 0263--Zeugenaufruf nach Goldkettenraub--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Tessiner Straße Zeit: 15.04.2026, 16:30 Uhr Ein 63 Jahre alter Mann wurde am Mittwochnachmittag in Osterholz von zwei bisher noch unbekannten Männern überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 16.30 Uhr begab sich der 63-Jährige zu Fuß von der Haltestelle am Schweizer Eck zu seiner Wohnung in der Tessiner Straße. Im Treppenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren