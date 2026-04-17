Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0266 --Auffahrunfall verursacht Staus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Autobahn 270 Zeit: 16.04.2026, 15:40 Uhr

Am Donnerstagnachmittag fuhr auf der Autobahn 270 der 27 Jahre alte Fahrer eines Opel dem BMW eines 41-Jährigen auf. Die Autobahn musste in der Folge zeitweise voll gesperrt werden, so dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Etwa um 15:40 Uhr waren ein 41-Jähriger mit seinem Beifahrer in einem BMW auf der A270 in Richtung Vegesack unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle zur A 27 mussten sie aufgrund der Baustelle etwas langsamer fahren, hier prallte der 27-Jährige mit seinem Opel in das Heck des BMW. Beide Autos blieben daraufhin liegen und Zeugen leisteten umgehend Erste Hilfe. Die alarmierten Einsatzkräfte mussten die Fahrbahn in beide Richtungen voll sperren, so dass sich längere Rückstaus bildeten. Zwischenzeitlich bestand die Vermutung, dass bei den 27-Jährigen Lebensgefahr bestand, so dass ein Rettungshubschrauber alarmiert wurde. Dies bewahrheitete sich nicht, der Mann wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Die beiden Insassen des BMW wurden leicht verletzt.

Gegen 17:20 Uhr war die Unfallstelle wieder freigegeben. Das Verkehrskommissariat hat jetzt die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell