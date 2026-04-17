PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0266 --Auffahrunfall verursacht Staus--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Autobahn 270
Zeit: 	16.04.2026, 15:40 Uhr

Am Donnerstagnachmittag fuhr auf der Autobahn 270 der 27 Jahre alte Fahrer eines Opel dem BMW eines 41-Jährigen auf. Die Autobahn musste in der Folge zeitweise voll gesperrt werden, so dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Etwa um 15:40 Uhr waren ein 41-Jähriger mit seinem Beifahrer in einem BMW auf der A270 in Richtung Vegesack unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle zur A 27 mussten sie aufgrund der Baustelle etwas langsamer fahren, hier prallte der 27-Jährige mit seinem Opel in das Heck des BMW. Beide Autos blieben daraufhin liegen und Zeugen leisteten umgehend Erste Hilfe. Die alarmierten Einsatzkräfte mussten die Fahrbahn in beide Richtungen voll sperren, so dass sich längere Rückstaus bildeten. Zwischenzeitlich bestand die Vermutung, dass bei den 27-Jährigen Lebensgefahr bestand, so dass ein Rettungshubschrauber alarmiert wurde. Dies bewahrheitete sich nicht, der Mann wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Die beiden Insassen des BMW wurden leicht verletzt.

Gegen 17:20 Uhr war die Unfallstelle wieder freigegeben. Das Verkehrskommissariat hat jetzt die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 13:25

    POL-HB: Nr.: 0264--Frau im Gesicht schwer verletzt - Zeugenaufruf der Polizei--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 12.3.26, 7.30 Uhr Nachdem eine 34 Jahre alte Frau im Stadtteil Gröpelingen von ihrem 39-jährigen Ex-Partner angegriffen und dabei mit einem Messer schwer verletzt wurde (siehe hierzu auch unsere Pressemeldung Nr. 0177), sucht die Polizei gezielt nach weiteren Zeugen. Mutige ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 11:23

    POL-HB: Nr.: 0263--Zeugenaufruf nach Goldkettenraub--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Tessiner Straße Zeit: 15.04.2026, 16:30 Uhr Ein 63 Jahre alter Mann wurde am Mittwochnachmittag in Osterholz von zwei bisher noch unbekannten Männern überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 16.30 Uhr begab sich der 63-Jährige zu Fuß von der Haltestelle am Schweizer Eck zu seiner Wohnung in der Tessiner Straße. Im Treppenhaus ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 10:09

    POL-HB: Nr.: 0262--Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 10.8.23 bis 15.9.23 Nach mehreren Betrugsdelikten fahndeten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit Fotos nach einer mutmaßlichen Täterin, siehe hierzu auch unsere Pressemitteilung Nr. 0255. Die gesuchte Frau stellte sich daraufhin an einem Polizeirevier. Die Frau eröffnete von August bis September 2023 mit entwendeten und verfälschten Personalausweisen unter falscher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren