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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0262--Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	10.8.23 bis 15.9.23

Nach mehreren Betrugsdelikten fahndeten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit Fotos nach einer mutmaßlichen Täterin, siehe hierzu auch unsere Pressemitteilung Nr. 0255. Die gesuchte Frau stellte sich daraufhin an einem Polizeirevier.

Die Frau eröffnete von August bis September 2023 mit entwendeten und verfälschten Personalausweisen unter falscher Identität mindestens sieben Bankkonten. Die weiteren Ermittlungen gegen sie dauern an.

Die Fahndung ist erledigt, die Fotos sind zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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