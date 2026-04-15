Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0260--Trickdieb stiehlt Goldkette--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen, Neue Vahr Nord, Richard-Boljahn-Allee Zeit: Dienstag, 14.04.2026, 13:04 Uhr

Am Dienstagmittag wurde einem 55jährigen Fußgänger in der Vahr auf dem Weg zur Arbeit durch einen Trick von einem Unbekannten die Halskette aus Gold gestohlen.

Um ca. 13:03 Uhr wurde der später Bestohlene von einem ihm nicht bekannten, ca. 30jährigen Mann angesprochen, der offenbar zuvor bei einem weiteren Mann auf dem Elektroroller mitgefahren war. Dieser fragte ihn nach einer Zigarette und umarmte ihn anschließend so überschwänglich, dass er ihn leicht am Hals kratzte. Er ging dann wieder zu dem E-Roller-Fahrer und fuhr mit diesem weg. Erst ein paar Minuten später auf seiner Arbeitsstelle bemerkte der 55jährige das Fehlen seiner mehrere tausend Euro teuren, goldenen Halskette. Der Täter konnte nur grob mit schwarzen Haaren, schwarzer Sportbekleidung und ca. 175-180 cm Größe beschrieben werden.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

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