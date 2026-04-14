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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0258--Farbparolen an Schulen in Horn-Lehe--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Vorkamspweg und Horner Heerstraße
Zeit: 	13. bis 14.4.26

Von Montag auf Dienstag wurden zwei Schulen in Horn-Lehe mit Farbe beschmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte sprühten mit roter und schwarzer Farbe politisch motivierte Schriftzüge, wie "FCK AfD", sowie polizeifeindliche Parolen an die Sporthalle des Gymnasiums am Vorkampsweg. Der Hausmeister entdeckte die Schmierereien am Dienstagmorgen und alarmierte die Polizei.

Ebenfalls am Dienstagmorgen wurden an der Grundschule an der Horner Heerstraße Schmierereien in schwarzer entdeckt Farbe. Unbekannte hatten auch hier unter anderem "FCK AfD" an eine Außenfassade gesprüht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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