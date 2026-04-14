PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0256 --Fahrradfahrer angegriffen - Zeugen gesucht--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Adam-Stegerwald-Straße
Zeit: 	13.04.2026, 13:10 Uhr

Am Montagmittag griff ein unbekannter Mann einen 72 Jahre alten Fahrradfahrer in der Bremer Vahr an und verletzte ihn. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 13:10 Uhr trafen der 72-Jährige und der unbekannte Fußgänger in der Adam-Stegerwald-Straße aufeinander, als sie aus bislang noch unbekannten Gründen in eine Auseinandersetzung gerieten. Im Zuge dessen griff der Mann den Senior an und warf ihn auf den Boden. Anschließend soll er seinen Kopf gegen den Boden geschlagen haben. Als ein aufmerksamer Zeuge eingriff, ging der Unbekannte in Richtung des dortigen Einkaufszentrums davon. Der 72-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer soll 180 Zentimeter groß gewesen sein und eine breite Statur gehabt haben. Er hatte braune mittellange Haare. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose und einem grünen Pullover mit Kapuze.

Die Polizei Bremen bittet Zeugen der Tat und Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 15:57

    POL-HB: Nr.: 0253 --Polizei stellt Einbrecher--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Konsul-Smidt-Straße Zeit: 11.04.2026, 19:50 Uhr Einsatzkräfte der Polizei stellten am Samstagabend in einem Hausflur in der Überseestadt zwei mutmaßliche Einbrecher. Zuvor hatte ein 33-Jähriger zwei Männer in seiner Wohnung beobachtet. Gegen 19:50 Uhr meldete der 33-Jährige über den Notruf, dass er über eine Überwachungskamera zwei Männer in seiner Wohnung ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 13:56

    POL-HB: Nr.: 0252 --Illegales Autorennen endet mit schwerem Verkehrsunfall in Bremen Nord--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Farge, Farger Straße Zeit: 11.04.2026, 19:50 Uhr Am späten Abend kam es in der Farger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall infolge eines mutmaßlichen illegalen Autorennens. Zwei Männer wurden schwer verletzt. Mehrere Zeugen beobachteten, wie zwei Autos auf der Farger Straße in stadteinwärtiger Richtung mit deutlich ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 12:07

    POL-HB: Nr.: 0254 --Dealer in Haft--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Östliche Vorstadt, Friesenstraße Zeit: 10.04.26, 17.15 Uhr Am Freitagnachmittag nahmen Einsatzkräfte der Polizei Bremen in der Östlichen Vorstadt einen 34 Jahre alten mutmaßlichen Dealer fest, nachdem sie ihn zuvor mit diversen Betäubungsmitteln im Steintor erwischt hatten. Das Amtsgericht Bremen ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen die Untersuchungshaft an. Gegen 17.15 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren