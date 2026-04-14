Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0256 --Fahrradfahrer angegriffen - Zeugen gesucht--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Adam-Stegerwald-Straße Zeit: 13.04.2026, 13:10 Uhr

Am Montagmittag griff ein unbekannter Mann einen 72 Jahre alten Fahrradfahrer in der Bremer Vahr an und verletzte ihn. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 13:10 Uhr trafen der 72-Jährige und der unbekannte Fußgänger in der Adam-Stegerwald-Straße aufeinander, als sie aus bislang noch unbekannten Gründen in eine Auseinandersetzung gerieten. Im Zuge dessen griff der Mann den Senior an und warf ihn auf den Boden. Anschließend soll er seinen Kopf gegen den Boden geschlagen haben. Als ein aufmerksamer Zeuge eingriff, ging der Unbekannte in Richtung des dortigen Einkaufszentrums davon. Der 72-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer soll 180 Zentimeter groß gewesen sein und eine breite Statur gehabt haben. Er hatte braune mittellange Haare. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose und einem grünen Pullover mit Kapuze.

Die Polizei Bremen bittet Zeugen der Tat und Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

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