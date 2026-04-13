Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0254 --Dealer in Haft--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen, Östliche Vorstadt, Friesenstraße Zeit: 10.04.26, 17.15 Uhr

Am Freitagnachmittag nahmen Einsatzkräfte der Polizei Bremen in der Östlichen Vorstadt einen 34 Jahre alten mutmaßlichen Dealer fest, nachdem sie ihn zuvor mit diversen Betäubungsmitteln im Steintor erwischt hatten. Das Amtsgericht Bremen ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen die Untersuchungshaft an.

Gegen 17.15 Uhr kontrollierten Kräfte der Taskforce den Bereich rund um den Ziegenmarkt. Der 34-Jährige versuchte sofort die Flucht zu ergreifen, um der Kontrolle durch die Polizei zu entgehen. Auf seinem kurzen Fußweg in die Friesenstraße entledigte sich der Verdächtige eines Plastikbeutels. In diesem fanden die Einsatzkräfte mehrere Verkaufseinheiten Cannabis. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zu einer Polizeidienststelle verbracht. Hier fanden die Beamten während der Durchsuchung neben Bargeld in szenetypischer Stückelung auch noch Kokain und Ecstasy bei ihm.

Da der 34-Jährige bereits wegen diverser Drogendelikte in Erscheinung getreten ist und zudem nicht über einen festen Wohnsitz verfügt, erfolgte über den Kriminaldauerdienst eine positive Haftprüfung. Das Amtsgericht Bremen erließ im Anschluss auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen einen Haftbefehl wegen Wiederholungs- und Fluchtgefahr gegen den Mann.

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