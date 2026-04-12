Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0249--Unfall nach Flucht vor Verkehrskontrolle - Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, OT Hohentor, Oldenburger Straße Zeit: 12.4.26, 3.40 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer entzog sich in der Nacht zu Sonntag einer Verkehrskontrolle durch die Polizei. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt verursachte der 23-Jährige einen Unfall auf der Oldenburger Straße und prallte dabei mehrmals gegen Leitplanken.

Zuvor war die Mercedes E-Klasse Einsatzkräften in der Utbremer Straße wegen eines fehlenden Kennzeichens aufgefallen. Als der Wagen kontrolliert werden sollte, beschleunigte der Fahrer stark und flüchtete stadtauswärts auf die Oldenburger Straße. Kurz vor der Stephanibrücke verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mehrmals gegen die Schutzplanken. Eine Person flüchtete zu Fuß, während der Fahrer sowie zwei weitere Insassen vor Ort gestellt werden konnten. Ein Beifahrer erlitt leichte Blessuren, lehnte jedoch eine Behandlung durch Rettungskräfte ab.

Der 23 Jahre alten Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Es erfolgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins und die Beschlagnahme des Unfallwagens. Gegen ihn wird unter anderem wegen einer Trunkenheitsfahrt und des grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrens ermittelt. Zeugen melden sich jederzeit bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-14850.

Aufgrund der Beschädigungen an den Leitplanken und ausgelaufener Betriebsstoffe mussten umfangreiche Reparatur- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. Für ca. 2,5 Stunden waren die Fahrspuren in Richtung Delmenhorst voll gesperrt.

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