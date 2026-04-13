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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0251--Videoleitstelle überführt Diebe--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofstraße
Zeit: 	12.4.26, 21.30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Sonntagabend eine Gruppe junger Diebe aus den Maghreb-Staaten in der Bahnhofsvorstadt, nachdem diese einen Lieferanten bestohlen hatten. Die mutmaßlichen Täter konnten durch die Videoleitstelle der Polizei Bremen überführt werden.

Gegen 21.30 Uhr meldete sich der Fahrer eines Lieferdienstes, dass ihm in einem unbemerkten Moment das Handy aus seinem unverschlossenen Lieferwagen gestohlen wurde. Von der Videoleitstelle konnte eine fünfköpfige Gruppe als Tatverdächtige ausgemacht werden. Die Diebe hatten das Handy anschließend in eine Plastiktüte eingepackt und in einem Blumenkübel versteckt. Eine alarmierte Streife stellte die Verdächtigen noch in der Nähe. Auch das gestohlene Telefon konnte unversehrt im Blumenkübel gefunden und sichergestellt werden.

Ein 23 Jahre alter mutmaßlicher Haupttäter aus Marokko wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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