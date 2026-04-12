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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0250--Überfall in Mitte - Polizei nimmt zwei Verdächtige fest--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt, Heimlichenstraße
Zeit: 	11.4.26, 20 Uhr

Am Samstagabend attackierte eine Gruppe junger Männer eine 35 Jahre alte Frau und ihren 32-jährigen Mann. Einsatzkräfte konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 26 und 28 Jahren aus den Maghreb-Staaten festnehmen.

Das Paar war in Richtung Schlachte unterwegs, als es in der Heimlichenstraße von den jungen Männern auf arabisch angesprochen wurde. Da sie die Sprache nicht verstanden, setzten die Eheleute ihren Weg weiter fort. Daraufhin wurden sie aus der Gruppe heraus mit Pfefferspray attackiert und mit einem Messer bedroht. Als der 32-Jährige den Angriff abzuwehren versuchte, schlugen die Angreifer auf ihn ein. Anschließend flüchtete die Tätergruppe und der 32-Jährige bemerkte das Fehlen von Bargeld. Das Paar erlitt leichte Verletzungen.

Einsatzkräfte stellten einen tatverdächtigen 26-jährigen Tunesier und einen 28-jährigen mutmaßlichen Mittäter, ebenfalls aus Tunesien. Es wird geprüft, ob sie für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich sind. Das Duo wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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