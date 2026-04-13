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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0253 --Polizei stellt Einbrecher--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Überseestadt, Konsul-Smidt-Straße
Zeit: 	11.04.2026, 19:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei stellten am Samstagabend in einem Hausflur in der Überseestadt zwei mutmaßliche Einbrecher. Zuvor hatte ein 33-Jähriger zwei Männer in seiner Wohnung beobachtet.

Gegen 19:50 Uhr meldete der 33-Jährige über den Notruf, dass er über eine Überwachungskamera zwei Männer in seiner Wohnung in der Konsul-Smidt-Straße beobachten würde. Die alarmierten Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und stellten die beiden 52 und 39 Jahre alten Männer im Flur des Mehrparteienhauses. Der ältere hatte ein Pfefferspray in der Hand, ließ dies aber nach Aufforderung fallen. Bei dem 39-Jährigen fanden die Polizisten außerdem einen Schlagring. Weiterhin fanden sie Einbruchswerkzeug sowie Schmuck und hochwertige Uhren bei den beiden Männern, die wahrscheinlich unter anderem aus der Wohnung des 33-Jährigen stammen. Diese war aufgebrochen und durchwühlt worden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden noch ein Auto und eine Wohnung in Niedersachsen durchsucht. Hier fanden die Polizisten weiteres Einbruchswerkzeug und Beweismittel, wie Mobiltelefone sowie hochwertige Uhren, die mutmaßlich aus anderen Taten stammen. Die Einsatzkräfte nahmen die Männer mit auf die Wache, wo sie erkennungsdienstlich behandelt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt wurden. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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