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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0252 --Illegales Autorennen endet mit schwerem Verkehrsunfall in Bremen Nord--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Blumenthal, OT Farge, Farger Straße
Zeit: 	11.04.2026, 19:50 Uhr

Am späten Abend kam es in der Farger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall infolge eines mutmaßlichen illegalen Autorennens. Zwei Männer wurden schwer verletzt.

Mehrere Zeugen beobachteten, wie zwei Autos auf der Farger Straße in stadteinwärtiger Richtung mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhren. Dabei überholten sie andere Verkehrsteilnehmer und drängelten mittels Lichthupe. In einer unübersichtlichen Kurve setzte eines der Fahrzeuge zu einem riskanten Überholmanöver an und verlor anschließend die Kontrolle. Der mit vier Personen besetzte Mercedes kam von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bordstein und den Gehweg und kollidierte dann mit einem Lichtmast und einem Verkehrszeichen. Durch die Wucht des Aufpralls, wurde das Auto angehoben, seitlich gegen einen Baum gedrückt und überschlug sich, sodass es auf dem Dach zum Liegen kam.

Die vier Insassen mussten durch die Feuerwehr unter Einsatz eines hydraulischen Rettungsgeräts aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer und der Beifahrer waren ansprechbar, wurden aber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Frauen aus dem Auto erlitten leichte Verletzungen.

Diverse Familienangehörige erschienen an der Unfallstelle und behinderten die Aufräumarbeiten, sodass die Polizei weitere Kräfte hinzuziehen musste, um die Unfallstelle abzusperren und den Verkehr umzuleiten. Durch die Bergungsmaßnahmen musste die Farger Straße zeitweise vollständig gesperrt werden. Erst gegen 23:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Durch diverse Zeugenaussagen, geht die Polizei derzeit von einem unerlaubten Autorennen aus. Der Fahrer des Unfallautos erhält mehrere Strafanzeigen und muss mit der Abgabe seines Führerscheins rechnen.

Der zweite am Rennen beteiligte Mercedes sowie dessen Fahrer konnten ermittelt werden. Auch gegen ihn wurden Strafanzeigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Rabea Berstermann
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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