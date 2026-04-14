Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0257 --Wohnmobil brennt aus--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Hamburger Straße Zeit: 14.04.2026, 02:20 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag brannte in der Östlichen Vorstadt ein Wohnmobil vollständig aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiteres Auto, diverse Fensterscheiben an Häusern und Mülltonen beschädigt. Es entstand hoher Sachschaden.

Etwa um 02:20 Uhr meldeten Anwohner, dass in der Hamburger Straße ein Wohnmobil brennen würde. Vor Ort schlugen die Flammen mehrere Meter aus dem Camper. Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich und die Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten. Das Wohnmobil brannte vollständig aus, ein weiteres Auto wurde beschädigt. Zusätzlich zersprangen an zwei Häusern die Fenster und diverse Mülltonnen schmolzen durch die Hitzeentwicklung. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

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