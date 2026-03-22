Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Brand einer Gartenhütte

St. Wendel - Niederkirchen (ots)

Am Samstag, den 21.03.2026 gegen 13:45 Uhr kam es in der Kuseler Straße in Niederkirchen auf einem Wochenendgrundstück zu einem Brandgeschehen, wonach eine Gartenhütte sowie auch ein danebenstehender Baum vollständig abbrannten. Brandursächlich dürfte nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt an einem Balkonkraftwerk (mit Akku) gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6000 EUR geschätzt. Die Feuerwehr war mit den Löschbezirken Hoof, St. Wendel, Osterbrücken und Mittleres Ostertal mit insgesamt 20 Einsatzkräften im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden.

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